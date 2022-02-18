عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميزة جديدة في واتساب ينتظرها عشاق الجروبات.. ما هي

الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365

بعد عدة أشهر من العمل على تطويرها، أعلن تطبيق واتساب عن ميزة تطرح مع أحدث اصدار تجريبي للتطبيق.



ما هي ميزة "مجتمعات" أو Communities في واتساب؟

الميزة الجديدة تسمى "مجتمعات" أو Communities، ووفق موقع "أبل دبليو دي"، فإن الإصدار التجريبي الجديد لواتساب، أعلن عنه بمسمى رمزي 22.4.0.75، وهو مخصص لأنظمة تشغيل ios.

والخاصية الجديدة تمكن مستخدمي واتساب، من إضافة المجموعات التي تديرها كمستخدم، مكان واحد لسهولة الوصول إليها، بالإضافة لتمكين المستخدم من إرسال إعلانات، لجميع الأعضاء، وجعلهم على إطلاع دائم بكل جديد.

وتشبه خاصية "متجمعات" الجديدة من واتساب، الدردشة الجماعية في الوقت الحالي، وبإمكان المستخدم الربط بين 10 مجموعات في مجتمع واحد.

ولاتزال هذه الخاصية قيد التطوير من واتساب، إذل لا يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي الجديد تجربتها حتى الآن لحين طرحها للاستخدام العام.

أفضل ميزات الخصوصية في واتساب

في الوقت نفسه، طرح تطبيق الدردشة الشهير واتساب ميزة جديدة، تعد من أفضل ميزات الخصوصية على الإطلاق، وطال انتظارها من جميع مستخدمي واتساب.

وهي إخفاء حالة الظهور أثناء التواجد على التطبيق، تلك الميزة تساعد المستخدم على التخلص من التطفل الذي كان يحدث في السابق من قبل المستخدمين المزعجين.

وسابقا، عانى مستخدمو واتساب من إظهار حالة المستخدم إذا كان متصلاً "أون لاين" أو غير متصل "أوف لاين"، للمستخدمين الذين لم تبدأ معهم المحادثة.

وقام واتساب بتغيير هذا الأمر تماما، حيث لن يكون في إمكان أي مستخدم معرفة حالة اتصال الشخص إلا إذا قام بإجراء محادثة معه.

ووفقا لموقع (Lifehacker) فإنه عند تمكين ميزة إخفاء آخر ظهور، وعند تمكين ميزة "إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت"، فإن مالك الحساب لن يتمكن أيضا من رؤية متى يكون المستخدمون الآخرون متصلين بالإنترنت.