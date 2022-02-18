عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صندوق حاسوب على شكل حذاء رياضي.. صيحة غير مسبوقة فيديو

الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365

كشفت كولر ماستر النقاب عن صندوق الحاسوب Sneaker X الجديد، الذي يمتاز بتصميم على شكل حذاء رياضي.



وأوضحت كولر ماستر "Cooler Master" أن إطلاق هذا الصندوق يأتي في إطار احتفالها بمرور 30 عاما على تأسيسها، مضيفة أن التصميم الفريد لصندوق الحاسوب Sneaker X الجديد لا يتمتع بمظهر جمالي فحسب، بل يمتاز بميزة عملية أيضا؛ حيث يسمح التصميم المفتوح للمراوح بتوفير تهوية أفضل للمعالج وبطاقة الرسوميات.

وأكدت الشركة التايوانية أن صندوق الحاسوب Sneaker X الجديد يوفر مكانا لاستيعاب المعالجات وبطاقات الرسوميات الحديثة ذات الأداء الفائق.

غير معروف

ولم تفصح "كولر ماستر" بعد عن موعد طرح أو أسعار صندوق الحاسوب Sneaker X الجديد.

وكولر ماستر هي شركة مصنعة لمكونات الكمبيوتر يقع مقرها في تايوان، تأسست في 1992، تنتج الشركة صناديق الحواسيب، ومغذيات الطاقة، وأنظمة التبريد المائية والهوائية الخاصة بالحواسيب، وملحقات الحاسوب. إلى جانب أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها.

وتعد الشركة مصنعة للمعدات الأصلية لحلول التبريد للشركات الأخرى، مثل نفيديا (مبردات كرت الشاشة) و(مبردات وحدة المعالجة المركزية) الخاصة بشركة إي إم دي، و(المشتتات الحرارية الخاصة بلوحات) إي في جي إيه، قامت الشركة بتوسيع عملياتها في مجتمع الألعاب ورعت فعاليات الألعاب الإلكترونية الكبرى.

وبعض منتجاتها قد فازت بجوائز منها جائزة آي أف لتصميم المنتجات.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مقاطعة تشونغ، مدينة تايبيه الجديدة، في تايوان، وتقع منشأتها الصناعية في هوي تشو في الصين. وتمتلك الشركة أيضاً مكاتب أخرى في عدة دول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وألمانيا، وروسيا، والبرازيل.