شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجار عنيف فى صنعاء إثر غارة لقوات التحالف العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسلنا في اليمن بسماع دوي انفجار عنيف بالعاصمة صنعاء، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأضاف أن قوات التحالف شنت غارة ثانية على منطقة المساجد في محيط العاصمة.

وكان التحالف العربي قد أعلن بوقت سابق من يوم الخميس تنفيذه 15 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أن الغارات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية ووقوع خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.