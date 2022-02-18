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دوى انفجار عنيف فى صنعاء إثر غارة لقوات التحالف العربى

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسلنا في اليمن بسماع دوي انفجار عنيف بالعاصمة صنعاء، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة .

وأضاف أن قوات التحالف شنت غارة ثانية على منطقة المساجد في محيط العاصمة.

وكان التحالف العربي قد أعلن بوقت سابق من يوم الخميس تنفيذه 15 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أن الغارات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية ووقوع خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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