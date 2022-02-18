شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد إحراز تقدم كبير فى ملف تطهير العراق من المخلفات الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام فى العراق، إحراز تقدم كبير لتطهير البلاد من المخلفات الحربية.

وأعلن مدير البرنامج الأقدم للدائرة للأممية فى العراق بير لودهامر، خلال المؤتمر الدولى للمانحين للأعمال المتعلقة بالألغام، "إحراز تقدم كبير فى موضوع المخلفات الحربية، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل اللازم إنجازه قبل أن يصبح العراق خاليًا من مخاطر الذخائر المتفجرة والألغام".

وأضاف لودهامر - حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "آثار الحرب والصراع مع الذكرى الرابعة للانتصار على داعش، ما زالت حية لا سيما فى المناطق المحررة، التى لا تزال ملوثة بالعبوات الفتاكة التى زرعتها عصابات داعش والتى كان هدفها قتل أكبر عدد من الأرواح البريئة وبث الخوف".

وشدد على أنه "لا يمكن المضى قدمًا بإعادة الإعمار إذا كانت هناك مناطق ملوثة بالمتفجرات وملوثات الحرب"، مؤكدًا أن "التوعية بخطر الذخائر المتفجرة تمثل خط الدفاع الأول للعديد من المجتمعات المتضررة".

من جهتها، قالت ممثلة المنظمات الدولية لشؤون الألغام فى العراق، كيتى شاو، إن الجهات الوطنية والحكومية والأممية والدولية عملت على تطوير إستراتيجية طموحة لمدة 7 سنوات لإزالة الألغام تكون خارطة طريق لجميع المنظمات والمؤسسات للمضى قدمًا.

وأضافت أن المنظمات الدولية قدمت خدمات على صلة بشؤون المجتمعات فى كافة المحافظات العراقية؛ مثل الأنبار والبصرة وديالى وكركوك ودهوك ونينوى وصلاح الدين والسليمانية تضمنت العثور على أكثر من 44 ألف من الذخائر غير المنفجرة التى أثرت فى أكثر من 200 ألف شخص.

بدورها، قالت ممثلة المنظمات الوطنية لشؤون البيئة وإزالة الألغام والمخلفات الحربية فى العراق سرى القيسي، إن "الألغام والذخائر غير المنفجرة تعد إحدى أكبر التحديات التى تواجه السلطات لإعادة النازحين إلى ديارهم فى المناطق المحررة".

وطالبت بتطهير البلاد مما تبقى من خطر مخلفات الحروب؛ لأنها تعد عائقًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على ضرورة "استئناف التنمية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة".

وكان العراق أعلن مطلع فبراير الجارى تطهير أكثر من 53% من المساحات الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية فى البلاد منذ عام 2004 وحتى الآن.