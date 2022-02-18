شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تدشين أول مركز للتأشيرات الموحدة بمنطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر اليوم أول مركز للتأشيرات الموحدة فى المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



ويهدف المركز إلى تسهيل وتعزيز الخدمات للمواطنين والمقيمين بمنطقة المدينة المنورة، من خلال تجديد جوازات المقيمين ، ومنح تأشيرات الدخول لعدة دول مختلفة، مما يُسهم في اختصار الوقت وتوفير الجهد.

يذكرأن، أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.

وفي ما يخص طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت «الحج والعمرة» أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.