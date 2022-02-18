شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: مقتل "قائد قوات هيت" فى تنظيم "داعش" الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق ، اليوم الخميس، عن مقتل "قائد قوات هيت" فى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "مديرية الاستخبارات العسكرية أكدت أنها توصلت إلى معرفة هوية الإرهابى الثانى الذى قتل مع الإرهابى المكنى بـ (ابو ملوكة) فى ضربة جوية هذا اليوم فى الأنبار".

وأضافت أن الارهابى الثانى يدعى (ابو زيد المحلاوي) وشغل منصب ما يسمى قائد قوات قاطع هيت وهو المجرم المسؤول عن استهداف العميد الركن أحمد عبد الواحد اللامى قائد لواء 29 واستشهاده فى قضاء هيت العام الماضي.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الخميس، عن مقتل "والى الأنبار" فى تنظيم "داعش" بعملية أمنية.