شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة ليبيا المكلف يشدد على المصالحة الوطنية لبناء دولة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب الليبى فتحي باشاغا، الليبيين بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال باشاغا في كلمة مصورة – نقلتها وكالة الانباء الليبية - مساء الخميس، إن ثورة 17 فبراير كانت نتيجة طبيعة لتراكمات من الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي، والمعاناة من تدني جودة الحياة وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة، دفع ضريبتها المواطن الليبي البسيط.

وطالب باشاغا الليبيين، إلى الاحتكام إلى العقل وتشييد الدولة الوطنية، التي تقوم على احترام حقوق المواطنة والعدل والإنصاف، لجميع المواطنين بلا استثناء، وتنصهر في بوتقتها كافة التوجهات والآراء السياسية.

ودعا باشاغا في كلمته كافة الليبيين إلى الاستفادة من تجربتهم المريرة والوفاء لتضحيات الجرحى والشهداء من خلال المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية قوية.