شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير سعد بن عبدالرحمن آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم الخميس وفاة والدة الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود، وأكد أنه تمت الصلاة عليها بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 16 / 7 /1443هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وفيما يلى نص البيان:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأمير/ سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 16 / 7 /1443هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.