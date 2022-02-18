شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إلغاء الحجر الصحى الاحترازى للمخالطين للحالات القائمة بدءًا من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا البحرينى، أنه بناءً على العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقرر بدءًا من الأحد المقبل تحديث بروتوكول المخالطين للحالات القائمة، وذلك بإلغاء الحجر الصحى الاحترازى لجميع المخالطين للحالات القائمة ويشمل ذلك غير حاملى الشعار باللون الأخضر فى تطبيق "مجتمع واع".

وأوضح الفريق - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس - أنه سيتم تحديث بروتوكول المخالطين باقتصار الفحص على من لديه شعور بالأعراض فقط، وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا، وفى حالة ظهور النتيجة إيجابية، يجب التوجه مباشرة إلى أحد مراكز الفحص عن طريق المركبات، لإجراء الفحص المختبرى (PCR).

كما سيتم إجراء الفحص المختبرى لفيروس كورونا (PCR) فى أحد المستشفيات الخاصة، أو حجز موعد للفحص المختبرى (PCR) عبر الخدمات الإلكترونية بتطبيق مجتمع واعى فى حال الشعور بأعراض.