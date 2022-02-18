شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يُطلع رئيسة مجلس النواب الأمريكى على آخر مستجدات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء الخميس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى والوفد المرافق الذى ضم عددا من نواب الكونجرس.

وأكد أبو مازن أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التى تعترض طريق هذه العلاقات.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، نانسى بيلوسى وأعضاء الكونجرس على آخر المستجدات فى الأراضى الفلسطينية، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات وإرهاب المستوطنين، ووجوب احترام الوضع التاريخى فى الحرم الشريف، ووقف طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الرئيس الفلسطينى ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التى تعمل على تقويض حل الدولتين، وذلك من أجل الانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والبدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا بد من وجود أفق سياسي، مشددا على رفض بقاء الاحتلال.

بدورها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى التزامها بصنع السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة تعاون جميع الأطراف بشكل مشترك للمضى قدما فى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة.

حضر اللقاء عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وزياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسى مجدى الخالدي.