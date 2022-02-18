شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الأردنية تعلن تطوير نظام طائرات مسيرة لملاحقة مهربى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العقيد يوسف الدهام من المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الأردنية تمكّنت من تطوير نظام طائرات مسيّرة سيحقق النتائج المرجوّة، فى الوقت الذى تستخدم فيه جماعات لتهريب المخدرات طائرات مسيّرة.

وأوضح العقيد الأردني يوسف الدهام – بحسب تليفزيون المملكة - أن الطائرات المسيّرة التي يستخدمها المهربون لا تستطيع نقل حمولة كبيرة جدا، حيث لا تتجاوز الحمولة كيلو غراما واحدا.

وقال العقيد إن قوات حرس الحدود الأردنية مجهزة بأعلى وسائل التكنولوجيا والتجهيزات، من آليات سريعة الحركة ووحدات مدرعة ووحدات من المدفعية، لافتا النظر إلى حرص القيادة العامة على إعطاء قوات حرس الحدود الأولوية القصوى في دعمها وإسنادها بقوات منتخبة من القوات الخاصة وقوات ردّ الفعل السريع مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي.

وكشف مدير الإعلام العسكري الأردني العقيد الركن مصطفى الحياري، الخميس، عن مقتل 30 مهربا منذ تغيير قواعد الاشتباك، وأشار إلى ضبط 17357 كف حشيش وأكثر من 16 مليون حبة مخدرة.