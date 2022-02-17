شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الداخلية تعلن لائحة عقوبات على عدم التزام القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، عن لائحة العقوبات الخاصة بمخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات المعتمدة من جهة الاختصاص لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وشملت اللائحة على 8 مخالفات، بينما جاءت العقوبات والغرامات وفقًا لحجم المنشأة التي تم تقسيمهم إلى: متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة.

وقالت الداخلية: عقوبة المنشأة متناهية الصغير “1- 5 موظفين” تصل إلى 10 آلاف ريال، والصغيرة “6- 49” تبلغ 20 ألفًا، والمتوسطة “50- 249” تبلغ 50 ألفًا، والكبيرة “من 250 فأكثر” تصل إلى 100 ألف ريال.

وأضافت: تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى 200 ألف ريال، كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

وإليكم العقوبات والتفاصيل في الإنفوجراف التالي: