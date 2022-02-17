شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات المملكة ترافق قاذفة أمريكية إستراتيجية من نوع «بي-52» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي) و (ف-15 إس) مهمة مرافقة القاذفة الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وذلك خلال عبورها أجواء البحر الأحمر.

ويأتي ذلك استمراراً للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.