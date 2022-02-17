شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد جرعات ⁧لقاح كورونا⁩ المعطاة في المملكة إلى 60 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد جرعات ⁧لقاح كورونا⁩ المعطاة في المملكة إلى 60 مليون جرعة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (1569) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمها الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (2847) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (704,896) حالة ولله الحمد.