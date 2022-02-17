شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 60 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 60 مليون جرعة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (1569) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمها الله.
وأضافت أنه تم تسجيل (2847) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (704,896) حالة ولله الحمد.
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