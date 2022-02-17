شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبه انعدام في الرؤية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للأرصاد، من تقلبات جوية تشهدها مناطق كثيرة في المملكة، تبدأ غدًا الجمعة حتى يوم الإثنين، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع رياح وارتفاع درجات الحرارة وشبه انعدام في الرؤية.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، في مداخلة على قناة “الإخبارية” :” سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، على منطقة تبوك، ونجران والرياض وحائل والمنطقة الشرقية، ويصاحبها الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 50 كيلو متر في الساعة، وقد تسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية”.

وأضاف: “يلفت انتباه المسافرين على الطرق السريعة خارج المدن، من يوم الجمعة حتى السبت، تشمل هذه الحالة الجوية تساقط خفيف إلى متوسطة للأمطار، يومي السبت والأحد، على مناطق تبوك والمدينة المنورة، والجوف ومكة المكرمة، وتمتد حتى تشمل حائل، والعاصمة الرياض والمنطقة الشرقية”.

وتابع “العقيل”: “يتوقع أن تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على منطقة الرياض، تشمل المحافظات الشمالية والغربية، وكذلك منطقة القصيم، وعلى بعض الأجزاء من المناطق الشرقية خاصة في حفر الباطن”.