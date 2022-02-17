شكرا لقرائتكم خبر عن (صور وفيديوهات) صورة طبق الأصل من ريان.. استمرار عملية إنقاذ الطفل حيدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يبدو أن العالم من المغرب إلى المشرق مع مآسي من سقوط الأطفال داخل الآبار، حيث لم تنتِ مأساة ريان، حتى تتكرر نفس الواقعة مع الطفل حيدر في أفغانستان، وهو أيضا في نفس عمر الطفل ريان ” 5 سنوات”.

وأظهرت صور وفيديوهات تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي صور لطفل وهو داخل البئر وأيضا مشاهد لعملية إنقاذه.

وأظهر مقطع فيديو، الطفل حيدر في قعر البئر، وهو يبكي بشدة، حيث سقط في بئر عميقة قبل يومين، ومحاولات إنقاذه لا تزال مستمرة.

كما أظهرت صور أيضا مواصلة عملية إنقاذ الطفل حيدر بنفس الطريقة التي تم إخراج الطفل ريان بها.

وكان عدد من المسؤولين الأفغان، قد وصلوا إلى مكان الحادث للمراقبة والإشراف على عميلة إنقاذ الطفل حيدر.