- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن (صور وفيديوهات) صورة طبق الأصل من ريان.. استمرار عملية إنقاذ الطفل حيدر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يبدو أن العالم من المغرب إلى المشرق مع مآسي من سقوط الأطفال داخل الآبار، حيث لم تنتِ مأساة ريان، حتى تتكرر نفس الواقعة مع الطفل حيدر في أفغانستان، وهو أيضا في نفس عمر الطفل ريان ” 5 سنوات”.
وأظهرت صور وفيديوهات تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي صور لطفل وهو داخل البئر وأيضا مشاهد لعملية إنقاذه.
وأظهر مقطع فيديو، الطفل حيدر في قعر البئر، وهو يبكي بشدة، حيث سقط في بئر عميقة قبل يومين، ومحاولات إنقاذه لا تزال مستمرة.
كما أظهرت صور أيضا مواصلة عملية إنقاذ الطفل حيدر بنفس الطريقة التي تم إخراج الطفل ريان بها.
وكان عدد من المسؤولين الأفغان، قد وصلوا إلى مكان الحادث للمراقبة والإشراف على عميلة إنقاذ الطفل حيدر.
كانت هذه تفاصيل خبر (صور وفيديوهات) صورة طبق الأصل من ريان.. استمرار عملية إنقاذ الطفل حيدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.