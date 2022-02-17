شكرا لقرائتكم خبر عن قرار باستثناء 70 منزلًا من الإزالة ضمن عشوائيات جدة.. ما السر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير نشرته قناة العربية، عن صدور قرار باستثناء 10 منازل موزعين على 7 مناطق، ضمن الأحياء العشوائية في محافظة جدة من الإزالة.

وأفاد مراسل قناة العربية، سعود الخلف، أن هذه المنازل تاريخية وستسلم أمانة جدة هذه البيوت إلى وزارة الثقافة بعد إزالة الأحياء العشوائية بشكل كامل.

وأضاف في تقريره: “نحن في حي الهنداوية، أحد الأحياء المقررة إزالتها في جدة، وحسب الإحصائيات تمت إزالة 30 % من الحي، وستكتمل 100 % خلال 10 أيام، مع المحافظة على البيوت التاريخية”.

وتابع: “هناك آلية في إزالة البيوت العشوائية، المحيطة والملاصقة للبيوت التاريخية، وسيتم إزالة المبنى العشوائي الملاصق للمبنى التاريخي، على مرحلتين”.

وأضاف : “في النصف الأول من الإزالة سيتم استخدام المعدات الثقيلة، وفي الجزء الثاني سيتم استخدام الأيادي العاملة حتى تكون عملية الإزلة دقيقة ومركزة على المنازل العشوائية”.

واختتم سعود الخلف تصريحاته: “الإشعار لمدائن الفهد سيكون يوم 19 فبراير الجاري، ويوم 5 مارس المقبل سيكون هناك نزع للخدمات، ويوم 12 مارس سيكون هناك بدء عمليات الإزالة في مدائن الفهد”.