«الصحة» تحدد آلية حجز موعد للفحص الاستكشافي للطلاب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة الصحة، آلية وخطوات حجز موعد للفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات عبر تطبيق صحتي. وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن حجز موعد للفحص الاستكشافي من خلال الخطوات التالية: 1- حجز موعد للطالب أو الطالبة في عيادة الصحة المدرسية عبر تطبيق صحتي 2- اصطحاب الطالب أو الطالبة للمركز الصحي في الموعد المحدد مع التقيد بالاجراءات الاحترازية 3- متابعة حالة الطالب أو الطالبة في حال وجود مشكلة صحية.

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