شكرا لقرائتكم خبر عن محامي يوجه نصائح للمحامين تزامنًا مع تعديلات نظام المحاماة الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المحامي الدكتور أحمد الصقيه، أن كل المهن طبيعة تراكم الخبرة فيها ذا أثر كبير، والقيم فيها ذات أهمية بالغة، سواء المهن الطبية والهندسية والمحاماة.
وقال الصقيه، لـ”الإخبارية”: “هذا كله يوثق الآن في مدونات سلوك وقواعد سواء مكتوبة أو أعراف وأحكام تأديبية، وذلك بمناسبة تعديلات نظام المحاماة الجديدة”.
وأضاف موجها نصيحة للعاملين الجدد في المهنة أنه لا يوجد كبير في المهن؛ لأنه يظل يتعلم حتى آخر يوم له فيها لهذا توجد المجلات العلمية في المهن لدى الأطباء والمهندسين والمحامين والتعليم المستمر والتأهيل.
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