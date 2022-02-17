شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تعديل مهنة «عامل منزلي» إلى «سائق خاص»؟.. «الجوازات» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية، استفسارًا من أحد الأشخاص حول إمكانية تعديل مهنة “عامل منزلي” إلى “سائق خاص”.

ورد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بإحالة السائل إلى حساب “الجوازات” التابع للإدارة العامة للجوازات بالمملكة، والذي أكد على عدم إمكانية ذلك.

وجاء السؤال على “تويتر” كالتالي: هل يمكن تعديل مهنة عامل منزلي الى سائق خاص؟، ليرد “العناية بالعملاء” بالقول: “سيقوم الزملاء في حساب الجوازات بالرد عليكم”.

ورد حساب “الجوازات” مؤكدًا عدم إماكنية ذلك قائلًا :” التعليمات لا تسمح لك بذلك”.

وكانت الإدارة العامة للجوازات، أعلنت عن تعليق سفر المواطنين إلى 17 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف حساب “الجوازات” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الدول المحدثة التي تم تعليق السفر إليها والتي شملت 17 دولة، هم: لبنان، تركيا، اليمن، سورية، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.

جاء ذلك في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يقول : ” كرماً قائمة محدثة للدول الممنوع السفر إليها.. وهل ما زالت مصر والإمارات من الدول الممنوع السفر إليها؟”.

وجاءت الإجابة لتؤكد بذلك، حذف مصر والإمارات من قائمة الدول الممنوع السفر إليها.