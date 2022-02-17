شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الداخلية: 500 ريال غرامة ارتداء «الشورت» في المساجد والدوائر الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت التعديلات على لائحة الذوق العام التي أقرها وزير الداخلية، عن إضافة غرامة 250 إلى 500 ريال عند ارتداء الشورت في المساجد والجهات والدوائر الحكومية فقط، لتصبح المخالفة رقم 20 في اللائحة.

وحسب صحيفة عكاظ، فقد أقر وزير الداخلية تعديلًا على لائحة الذوق العام وفق ما نصت عليه المادتين السابعة والتاسعة من اللائحة لتضاف مخالفة جديدة إلى تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام التي كانت تضم 19 مخالفة لتصبح 20 مخالفة.

ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في الثاني من نوفمبر 2019، بعدما وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف التي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تراوح بين 50 و6000 ريال.

وتتضمنت مخالفات الذوق العام، ما يلي:

1- التصرفات الخادشة للحياء

2- رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية

3- عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة

4- ارتداء الملابس غير اللائقة