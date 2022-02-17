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شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: ممارسات محظورة على متن الطيران المدني.. الحبس وغرامة نصف مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن عقوبات هذه الممارسات، تصل إلى غرامة نصف مليون ريال أو الحبس 5 سنوات.
وأضافت النيابة، يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.
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