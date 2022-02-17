شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن.

وقال أبو مازن في مستهل الاجتماع: نرحب بداية بالأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم في اللجنة التنفيذية من قبل المجلس المركزي الذي انعقد مؤخرا، وهم الاخوة حسين الشيخ، ومحمد مصطفى، ورمزي رباح، ورمزي خوري.

وأضاف الرئيس الفلسطينى: كذلك نرحب بالأخ روحي فتوح الذي أصبح رئيسا للمجلس الوطني والمجلس المركزي، وذلك بعد أن آثر الأخ سليم الزعنون الاستقالة من منصبه الذي نتمنى له موفور الصحة والعافية.

وتابع أبو مازن: هذا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بالإضافات التي تمت بها، لتقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه الشعب الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقضيتنا.