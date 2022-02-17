شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الليبى": السلطة القضائية مستقلة وندعمها بالوسائل وبكافة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن السلطة القضائية الليبية سلطة مستقلة ومجلس النواب يدعمها بالوسائل والطرق المشروعة كافة فى سبيل تحقيق العدالة لكافة أبناء الشعب.

وجدد رئيس مجلس النواب- خلال استقباله، اليوم، بمدينة القبة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبى المستشار مفتاح القوي- تأكيده على مشروعية القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، الذى كلّف من خلاله رئيس التفتيش القضائى برئاسة مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أنه لا يجوز المساس بالقانون إلا عبر مجلس النواب فقط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.