شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يبحث مع أمين منظمة الفرانكفونية تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الرئيس التونسى قيس سعيد زيارته إلى بلجيكا للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الإفريقي بإجراء محادثة، ظهر اليوم الخميس ببروكسل، مع Louise MUSHIKIWABO، الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية.

ونوّه الرئيس التونسى بمستوى التنسيق القائم بين تونس والمنظمة الدولية للفرنكوفونية في إطار الإعداد للقمة القادمة للفرانكفونية بجزيرة جربة، وأكّد على حرص تونس على توفير كل الظروف الملائمة حتى تكون هذه التظاهرة حدثا مميزا يعزز فرص وآفاق التعاون والتبادل في الفضاء الفرنكوفوني.

كما أشار الرئيس التونسى إلى أن تونس استكملت كل التحضيرات اللوجستية الخاصة بتنظيم القمة، وبأنها على أتم الاستعداد لاستقبال وفود الدول الشقيقة والصديقة، وأكّد على يقينه بأن قمة جربة ستكون إطارا مهما لإعطاء دفع جديد لعمل المنظمة.

وبيّن قيس سعيد بأن تونس تتقاسم مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وهي حريصة على مواصلة العمل المشترك من أجل صون هذه المبادئ ومزيد ترسيخها.

من جانبها، أعربت Louise MUSHIKIWABO عن ارتياحها لجاهزية تونس لاستقبال القمة المقبلة للفرنكوفونية، وأثنت على الجهود الدؤوبة التي تم بذلها في الغرض حتى تنعقد قمة جربة في أحسن الظروف.

وأشارت Louise MUSHIKIWABO، كذلك، إلى ما تحقق من تقدم هام على مستوى إعداد النصوص التي ستصدر في أعقاب هذه القمة بالتنسيق بين المنظمة وتونس وباقي الدول الأعضاء.

وأفادت Louise MUSHIKIWABO، أيضا، بأن وفدا من كبار المسؤولين بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية سيؤدي، قريبا، زيارة إلى تونس لاستكمال المشاورات مع الجهات التونسية المعنية بخصوص بعض الجوانب المضمونية، فضلا عن زيارة مختلف المواقع التي ستحتضن فعاليات القمة.