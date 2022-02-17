شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر يشارك بقمة الاتحاد الافريقى – الأوروبى ممثلا عن رئيس البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى، رمطان لعمامرة ممثلا عن الرئيس الجزائرى فى النسخة السادسة لقمة الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبى التى تجرى فعالياتها ببروكسل يومى 17 و18 فبراير الجارى.

وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، يتضمن جدول أعمال القمة سبعة محاور رئيسية تغطي مجالات الأمن والسلم والحكم الراشد والتعليم والتكوين المهني والهجرة والفلاحة والتنمية المستدامة ونظم الصحة وإنتاج اللقاحات ضد كوفيد-19، فضلا عن تمويل المشاريع التنموية ودعم القطاع الخاص والاندماج الاقتصادي.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أنها ستعكف خلال أشغال القمة، على المساهمة إلى جانب الدول الإفريقية في بلورة رؤية مشتركة وواقعية للشراكة بين المنظمتين القاريتين، مبنية على أسس تشاورية ووفقا لمعطيات وخصوصيات كل طرف، للوصول إلى خطط وبرامج عمل مشتركة تعود بالنفع على الطرفين وتمهد لخطوات قادمة من شأنها تعزيز هذه الشراكة، كما ستجدد الجزائر التعبير عن قناعتها بضرورة تركيز الجهود لدعم الحلول الإفريقية لمشاكل القارة وفق منظور ومبادرات تتبناها الدول الإفريقية داخل محيطها الجغرافي وضمن مؤسساتها الشرعية، تكريسا للتضامن والعمل الإفريقي المشترك.