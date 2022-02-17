شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد ضرورة التوصل إلى حل قانونى وملزم لقضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السودان، موقفه الثابت بضرورة التوصل إلى حل قانونى وملزم لقضية سد النهضة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، يحفظ مصالح السودان وحقوقه المائية.