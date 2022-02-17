شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد ضرورة التوصل إلى حل قانونى وملزم لقضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد السودان، موقفه الثابت بضرورة التوصل إلى حل قانونى وملزم لقضية سد النهضة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، يحفظ مصالح السودان وحقوقه المائية.
والتقى وزير الخارجية السوداني المكلف السفير على الصادق، اليوم الخميس، مع وزير الري والموارد المائية المكلف السوداني المهندس ضو البيت عبد الرحمن.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان صحفى - أن الوزيرين بحثا تطورات قضية سد النهضة والموقف السوداني الداعم للتفاوض كخيار للحل.
وجدد وزير الخارجية السوداني المكلف، دعمه لفريق التفاوض ومشاركته الخارجية الفعالة فيما يتعلق بملف سد النهضة.