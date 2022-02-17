شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم هام من «التعليم» لجميع الإدارات بشأن اختبارات الفصل الدراسي الثاني وموقف المرضى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أكدت وزارة التعليم في تعميم لجميع إدارات التعليم، على عودة الاختبارات حضوريا في جميع مدارس التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، موضحة موعدها وآليتها.

وبينت الوزارة، أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسي ستكون حضورياً وتبدأ يوم الأحد ٣/‏‏٨/‏‏١٤٤٣هـ.

وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية على أن تُجرى الاختبارات في جلسة واحدة وأن لا تزيد على مادتين دراسيتين، وبينت أن الاختبارات العملية والشفهية ستبدأ يوم الأحد ٢٦ رجب، وستكون ضمن اليوم الدراسي.

من جانبها كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سيؤدون الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمواد الأساسية حضورياً.

وأضافت في تصريحات لـ عكاظ، أن من يتعذر عليه أداء الاختبار سواءً لمرض أو غيره من الظروف الخارجة عن الإرادة ستتم إعادة جدولة آخر اختبار حضوري له مع بداية الفصل الدراسي الثالث.

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