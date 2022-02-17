شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تقتل "أبو ملوكة" والى الأنبار فى تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، مقتل "والى" الأنبار فى تنظيم "داعش" غربي البلاد، ونقل موقع السومرية نيوز العراقى عن مصدر أمني عراقي أن "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" (أبو ملوكة) قتل اليوم بضربة جوية نفذتها قيادة العمليات المشتركة في العراق.

وأضاف المصدر العراقى، أن عملية قتل مثنى كامل خضير المرعاوي المعروف باسم (أبو ملوكة) نفذت بعد ملاحقة استمرت لأكثر من عامين بين نينوى والأنبار.