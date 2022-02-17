شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعين وزيرين جديدين للمالية والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عين وزيرا جديدا للمالية وآخر للثقافة، جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعة "فيسبوك" اليوم الخميس.

وقال البيان: "عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور، وبعد استشارة السيد الوزير الأول، عين، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد الرحمن راوية، وزيرا للمالية، خلفا للوزير أيمن عبد الرحمن".

وأوضح البيان أنه تم أيضا تعيين "السيدة صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون، خلفا للوزيرة وفاء شعلان".