هبوط اضطرارى لمروحية تابعة للجيش السورى ومقتل اثنين من طاقمها

القاهرة - سامية سيد - قتل اثنان من أفراد طاقم مروحية تابعة للجيش السوري هبطت اضطراريًا بمنطقة جبلية بعد تعرضها لخلل فني، خلال مهمة تدريبية اليوم الخميس، فوق المنطقة الساحلية، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله إن "إحدى حوامات الجيش العربي السوري تعرضت لخلل فني، في أثناء تنفيذ مهمة تدريبية صباح اليوم فوق المنطقة الساحلية، ما اضطر طاقم الطائرة لتنفيذ هبوط اضطراري في منطقة جبلية وعرة".

وأضاف المصدر أن الحادث أدى إلى مقتل اثنين ونجاة ثلاثة آخرين من طاقم المروحية.