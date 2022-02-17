شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اشتراطات السفر الجديدة للوافدين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول في مطار الكويت الدولى، وفق صحيفة "القبس" الكويتية، أنه لا دخول للمقيمين إلى البلاد، إلا لمكتملي التحصين فقط، حيث لن يسمح بدخول غير المحصنين وغير مكتملي التحصين.

وقال المصدر ، إن المقيمين المحصنين يتطلب اجراؤهم فحص pcr قبل القبول على الرحلة ب 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 ايام بعد الوصول مع امكانية انهاء الحجر قبل ذلك في حال فحص pcr يؤكد الخلو من الاصابة.

وأكد المصدر أن قرارات مجلس الوزراء في اشتراطات السفر تخص المواطنين فقط، أما المقيمون مكتملو التحصين فتطبق عليهم اجراءات السفر الصادرة سابقاً.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتى قد أصدرت تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولى بأنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، سيتم الالتزام بالاشتراطات الجديدة اعتباراً من الأحد المقبل.

وطبقا لتلك الإجراءات سوف يسمح لجميع الركاب بالمغادرة من دون أي اشتراطات صحية متعلقة بفیروس كورونا، على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بدخول الدولة المغادر إليها.

وبالنسبة للقدوم إلى دولة الكويت للمواطنين الكويتيين فقط، فيجب على جميع المواطنين الكويتيين القادمين إلى دولة الكويت تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا وصالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة «72» ساعة وذلك فقط لغير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لدى دولة الكويت، وكذلك الذين من لم يكملوا تلقي الجرعات المطلوبة.

ويستثنى من ذلك الأطفال ممن هم دون سن الـ «16» سنة.