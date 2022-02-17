شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، اليوم الخميس، عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأسفرت هذه الاستهدافات عن تدمير (11) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

وكانت قوات التحالف، قد أكدت في وقت سابق، أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

وأشارت إلى أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفي إطار القانون الدولي الإنساني.