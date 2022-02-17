شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تكشف عن الفئات المسموح لها بأداء الحج من غير المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة، أنه تم تحديد فئتين فقط من غير المواطنين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

وأوضحت الوزارة وفقاً لـ”عكاظ”، أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.

وفي ما يخص طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل المملكة أو من خارجها، أكدت «الحج والعمرة» أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.