تقارير إعلامية: ميلانيا ترامب تفوز في مزاد علني لبيع مقتنياتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية بأن الفائزة في مزاد NFT الأول للسيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، والتي عرضت فيها بعض مقتنياتها للبيع، هي السيدة الأولى السابقة نفسها.



وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن مكتب ميلانيا في بيان أن السيدة الأولى السابقة أطلقت منصتها للرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وبعد ذلك بقليل أعلنت ميلانيا عن إطلاق مزاد "مجموعة Head of State Collection عبر الإنترنت".

وقامت وكالة "بلومبيرغ" بتحليل المعاملات على Solana Blockchain، ووجدت روابط بين ميلانيا، أو على الأقل أعضاء فريقها، بالمزايد الفائز بـ1800 SOL (عملة solana crypto الرقمية) أي ما يعادل 185 ألف دولار أمريكي.

وكشف تحقيق الوكالة أن العملة المشفرة المستخدمة في شراء أول NFT لميلانيا ترامب جاءت من محفظة مملوكة للكيان الذي أدرج المشروع في الأصل للبيع.

وكانت السيدة الأولى السابقة أدرجت اسم الفائز بالمزاد على موقعها على الإنترنت وأن NFT بيعت مقابل 1800 SOL قبل ثلاثة أسابيع، وأظهر تحليل المعاملات المسجلة على Solana أنه في 23 يناير، قامت المحفظة الرقمية التي تم إدراجها على أنها منشئ NFT الخاص بالسيدة ترامب بتحويل "372657 دولارا أمريكيا وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي، إلى محفظة ثانية أرسلت لاحقا 1800 SOL إلى عنوان ثالث" الذي أعلن أنه الفائز بالمزاد.

وأفيد أنه في 27 يناير، أرسلت المحفظة الأصلية 1800 SOL إلى المحفظة الثانية.

ونفت ميلانيا ذلك في بيان، وقالت: "طبيعة بروتوكول Blockchain شفافة تماما. وفقا لذلك، يمكن للجمهور عرض كل معاملة على Blockchain"، مشيرة إلى أنه "تم تسهيل المعاملة نيابة عن مشتر من طرف ثالث".

يذكر أن SOL هي سابع أكبر عملة مشقرة من حيث القيمة السوقية البالغة 38 مليار دولار.