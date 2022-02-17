شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: العثور على آثار تعود للحقبة العباسية فى قضاء سامراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال مفتش آثار المحافظة سعد جاسم الخزرجي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم العثور على آثار وجدار أثري وزخارف جصية تعود للفترة العباسية في منطقة حي المعتصم داخل مركز مدينة سامراء، مبيناً، أن "المكتشفات الأثرية تبينت بعد العمل بمشروع المجاري".

وأضاف أنه تم توجيه طلب لوزارة الإعمار ورئيس الوحدة الادارية لقائم مقامية سامراء والشركة المنفذة بإيقاف العمل في المشروع لوجود مكتشفات أثرية جديدة".