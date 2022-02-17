شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أولى الدول المشاركة.. افتتاح معرض مسقط الدولى للكتاب الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح سلطنة عمان الخميس المقبل معرضها الدلى للكتاب فى دورته السادسة والعشرين، ، برعاية ذي يزن بن هيثم بن طارق وزير الثقافة والرياضة والشباب العُماني. وفق بيان للسفارة العمانية .

وكشف الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العُماني رئيس اللجنة الرئيسية للمعرض، أن المعرض سيُقام خلال الفترة من 24 فبراير الحالي وحتى 5 مارس المقبل، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وأكد الدكتور عبد الله الحراصي أن سلطنة عُمان أولت الثقافة اهتماماً كبيراً بدءاً بالإطار الثقافي الذي وضعه النظام الأساسي ومروراً بفتح باب تشجيع الإبداع والفكر، وصولاً إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية وإنشاء الجوائز الأدبية، وكل هذا يدعم حضور الكتاب ويشجعه خاصة عندما يكون إضافة ثقافية وحضارية ولا يتعارض مضمونه مع قيم المجتمع وثوابت الوحدة الوطنية.

وأشار وزير الإعلام العُماني إلى أن اللجنة الرئيسية للمعرض حددت محافظة جنوب الشرقية لتكون ضيف شرف المعرض، وستنفذ المحافظة مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية طيلة مدة المعرض، إضافة إلى استضافة المعرض عدداً من ضيوف الشرف وهم نخب من المثقفين والإعلاميين البارزين، وعدد من مديري المعارض بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ورئيس اتحاد الناشرين العرب.

وقال "الحراصي" : "نحرص على الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية، والشكر لفريق وزارة الصحة الذي يعمل بجهد حتى ينجح معرض مسقط الدولي للكتاب، وليكون نجاح المعرض دليلاً على قدرتنا بسلطنة عُمان على التعايش والانضباط".

ومن جانبه، أوضح أحمد بن سعود الرواحي مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، أن عدد الدول المشاركة خلال هذه الدورة 27 دولة، مقارنة بالدورة الماضية حيث بلغ عدد الدول 32 دولة، وبالنسبة لدور النشر المشاركة بلغ العدد لهذه الدورة 715 دار نشر منها 570 بشكل مباشر و145 بشكل غير مباشر عبر نظام التوكيلات، فيما بلغت عدد المشاركات الرسمية من داخل السلطنة وخارجها 41 مشاركة، أما عدد دور النشر في قسم الكتاب الأجنبي فيبلغ 33 دار نشر، ويتضمن المعرض 114 فعالية ثقافية متنوعة موزعة على أيامه، وكذلك 85 نشاطاً خاصاً للأطفال.

وتحل مصر في مقدمة عدد دور النشر المشاركة بالمعرض، وذلك بـ 133 دار نشر بشكل مباشر، تليها سلطنة عُمان بعدد 93 دار نشر، ثم لبنان بـ 80 دار نشر، فسوريا بـ 66 دار نشر، بعدها دولة الإمارات بـ 42 دار نشر، ثم الأردن بـ 39 دار نشر، وتشارك الكويت بـ 36 دار نشر، والسعودية بـ 21 دار نشر، وتونس تشارك بـ 9 دور نشر، والمملكة المتحدة بـ 8 دور، وكل من قطر والعراق بـ 6 دور نشر، والسودان وتركيا بـ 5 دور نشر، والجزائر وإيران بـ 3 دور نشر، والبحرين والمغرب وفلسطين كل منها بداري نشر، وكل من السويد والصين وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وكندا وموريتانيا بدار نشر واحدة.