شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: قبول استقالة وزيرى الدفاع والداخلية وتكليف وزيرى الخارجية والنفط لتولي الوزارتين بالوكالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز التواصل الكويتي والناطق باسم الحكومة الكويتية، صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.
وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم- في بيان على صفحة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: إنه صدر مرسوم أميري بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، كما تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس بحقيبة الداخلية بالوكالة.