الكويت: قبول استقالة وزيرى الدفاع والداخلية وتكليف وزيرى الخارجية والنفط لتولي الوزارتين بالوكالة

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم- في بيان على صفحة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: إنه صدر مرسوم أميري بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، كما تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس بحقيبة الداخلية بالوكالة.