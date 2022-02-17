شكرا لقرائتكم خبر عن “الموارد البشرية” تكشف حقيقة تقليص أيام العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية، اليوم، أنه لا صحة لدراسة موضوع تقليص أيام العمل.

وأصدرت الوزارة بياناً توضيحياً، اليوم، قالت فيه: “إنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل، فنوضح أنه لا صحة لذلك”.

وأضافت: “نشير إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية، علما بأنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع المرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة.

ودعت وزارة الموارد البشرية كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات ونشرها.