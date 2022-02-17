شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد.. توقعات بهطول أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار من يوم غد إلى الاثنين على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداءً من يوم غد الجمعة، إلى يوم الإثنين المقبل.

وتوقع مركز الأرصاد أن يمتد تأثير الرياح للأتربة والغبار من يوم غد الجمعة، إلى يوم الإثنين المقبل، إلى حائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والقصيم والرياض، ونجران والأجواء الشرقية لمنطقتي عسير والباحة، مرجحا أن يزداد تأثيرها يومي السبت والأحد لتصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/س.

كما توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي السبت والأحد على تبوك وتيماء وحقل والوجه وضباء ونيوم شرما وأملج، والجوف والقريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل، وطريف وعرعر ورفحاء، والمدينة المنورة والعلا والعيص ووادي فرع والمهد وبدر وينبع، والعاصمة المقدسة والطائف وخليص والكامل والجموم وجدة ورابغ والليث والقنفذة.

وأوضح أن هطول الأمطار سيمتد على مناطق أخرى منها حائل والرياض، في حين ستتفاوت درجات الحرارة من يوم غد إلى الأحد المقبل، وتستمر الأجواء دافئة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، في حين تتراوح درجة الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدنية المنورة.