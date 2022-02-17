شكرا لقرائتكم خبر عن هل عدم وجود تفويض لقيادة المركبة يعد مخالفة؟.. “المرور” يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أن عدم وجود تفويض قيادة مركبة لا يعد مخالفة.

وذكرت إدارة المرور: إنه لا يترتب على عدم وجود تفويض لقيادة المركبة مخالفة، وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أكدت في وقت سابق على ضرورة التأمين على المركبة لأنها شرط أساسي لتسجيل الرخصة أو تجديدها.