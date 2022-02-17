تعرفف على أفضل ميزات الخصوصية على الإطلاق في واتساب ويب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طرح تطبيق الدردشة الشهير واتساب ميزة جديدة، تعد من أفضل ميزات الخصوصية على الإطلاق، وطال انتظارها من جميع مستخدمي واتساب.



وهي إخفاء حالة الظهور أثناء التواجد على التطبيق، تلك الميزة تساعد المستخدم على التخلص من التطفل الذي كان يحدث في السابق من قبل المستخدمين المزعجين.

وسابقا، عانى مستخدمو واتساب من إظهار حالة المستخدم إذا كان متصلاً "أون لاين" أو غير متصل "أوف لاين"، للمستخدمين الذين لم تبدأ معهم المحادثة.

وقام واتساب بتغيير هذا الأمر تماما، حيث لن يكون في إمكان أي مستخدم معرفة حالة اتصال الشخص إلا إذا قام بإجراء محادثة معه.

ووفقا لموقع (Lifehacker) فإنه عند تمكين ميزة إخفاء آخر ظهور، وعند تمكين ميزة "إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت"، فإن مالك الحساب لن يتمكن أيضا من رؤية متى يكون المستخدمون الآخرون متصلين بالإنترنت.

تفعيل ميزة إخفاء آخر ظهور

ويمكن تفعيل ميزة إخفاء آخر ظهور من خلال اختيار المستخدم إخفاء حالة اتصاله بالإنترنت بعد تحديد خيار "لا أحد Nobody" في إعدادات خصوصية آخر ظهور.

وسيظهر خيار جديد أسفل القائمة يسمى "إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت Hide Online Status"، بمجرد تمكين الزر بجوار الميزة سيتمكن المستخدمون من الدردشة في وضع التخفي.

خطوات تفعيل ميزة إخفاء الظهور

يمكن تفعيل الميزة أيضا من خلال الخطوات الآتية: قم بفتح تطبيق واتساب، ثم الذهاب إلى الإعدادات، وقم بالضغط على خيار الحساب، ومن ثم اختيار الخصوصية.

قم بالضغط على خيار آخر ظهور، يمكنك الاختيار بين ثلاثة خيارات، "الجميع، جهات اتصالي، لا أحد"، قم بتغيير الإعداد إلى "لا أحد".

ولكن إذا تركت خيار "الجميع" يعني أن جميع من يملك رقم حسابك على واتساب سيكون قادراً على رؤية آخر ظهور لك، فيما لو قمت بتحديد خيار "جهات اتصالي" فهذا يعني أن جهات الاتصال الخاصة بك هي فقط من ستتمكن من رؤية آخر ظهور لك