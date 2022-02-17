شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير تضبط مقيماً يمنياً بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة عسير، القبض على مقيم بحوزته (13547) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن مركز الضبط الأمني بالحريضة، قبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته (13,547) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته.
وأوضح أنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.
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