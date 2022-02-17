شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في جنيف توجه تنبيهاً مهماً للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أكدت قنصلية المملكة في جنيف، أن الحكومة السويسرية أعلنت رفع التدابير الوقائية المتعلقة بجائحة (كوفيد-19).
وأوضحت القنصلية أنه اعتبارا من اليوم الخميس 17 فبراير لن تكون هناك قيود على حجم التجمعات الخاصة.
وأضافت القنصلية أنه لم يصبح هناك إلزامية في ارتداء القناع الصحي أو إظهار الشهادة الصحية في المتاجر والمطاعم والأماكن العامة الأخرى في سويسرا.
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