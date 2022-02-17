شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: معارك كر وفر تشهدها جبهات عبس وحرض بين الجيش اليمنى والحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكدت المصادر، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الخميس، أن جبهات مديرية عبس وحرض تشهد معارك كر وفر، منذ تمكنت جماعة الحوثى من الالتفاف على قوات الجيش وفك الحصار عن مقاتليها في مدينة حرض.. مشيرة إلى أن المعارك على أشدها بين الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي تحشد كافة مقاتليها في مدينة عبس، مركز المديرية، لمواجهة قوات الجيش الوطني من منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أعلن، أمس، مقتل عدد من عناصر جماعة الحوثي في استهداف طيران تحالف دعم الشرعية لتجمعاتهم في جبهتي حرض وعبس بمحافظة حجة.

كما أعلن تحرير مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، المعقل الرئيسى لجماعة الحوثي شمالي البلاد، موضحا أنه تمكنت من تحرير مواقع شرقان وتباب العزابي والهديبي في عملية هجوم خاطفة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الحوثيين.