شكرا لقرائتكم خبر عن “حساب المواطن” يوضح سبب إيقاف حسابات بعض المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رد برنامج “حساب المواطن” على استفسارات طرحها عدد من المُستفيدين حول سبب توقف حسابات الدعم الخاص بهم هذا الشهر، ومدى إمكانية استئنافها مجدداً.
وأوضح البرنامج، أنه تم إيقاف تلك الحسابات لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، منوهاً إلى أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمُتقدمين للحصول على الدعم.
وكان البرنامج قد كشف مؤخراً، عن إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
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