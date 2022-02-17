بئر تبتلع 13 فتاة خلال حفل زفاف بالهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

لقيت 13 امرأة وفتاة مصرعهن بعد سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن شمال الهند.



وأفاد أخيل كومار المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش الهندية للصحفيين بأن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.

وقال قاضي المقاطعة أس. راجالينغام إن البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت، مضيفا أن "الضحايا سقطن إلى الأسفل وسحقن تحت الركام".

وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة في زواج تقليدي في قريتهن.

ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحادث بأنه "يدمي القلب"، وكتب على تويتر أن الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة. وغالبا ما تجمع حفلات الزفاف في الهند أعدادا كبيرة من الضيوف، وبعض الحفلات يمكن أن تستمر لأيام عدة.

وعام 2017 لقي 24 شخصا مصرعهم خلال حضورهم حفل زفاف في ولاية راجاستان الشمالية الغربية عندما انهار جدار عليهم بسبب عاصفة.