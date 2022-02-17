شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض الحرارة بالامارات ومعتدلا بالبحرين والعظمى بالكويت 24 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة ، أما الامارات صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً، مع انخفاض فى درجات الحرارة ، وفى البحرين معتدل والعظمى فى الكويت 24 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والطائف كذلك على أجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً، مع انخفاض فى درجات الحرارة يكون رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و تنشط أحياناً خاصة على البحر.. و الرياح: شمالية غربية 15 – 25 تصل إلى 35 كم س.. و الخليج العربى متوسط الموج و قد يضطرب أحياناً.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثانى عند الساعة 03:08 و الجزر الأول عند الساعة 28:20 والجزر الثانى عند الساعة 07:56 و بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 58:09 والمد الثانى عند الساعة 23:05 والجزر الأول عند الساعة 29:16 والجزر الثانى عند الساعة 08:05.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 24 15 85 30 دبى 23 16 80 25 الشارقة 23 12 85 30 عجمان 24 16 85 35 أم القيوين 24 11 80 35 رأس الخيمة 25 15 85 30 الفجيرة 26 16 85 40 العين 26 15 90 30 ليوا 25 14 85 25 الرويس 24 15 80 40 السلع 23 13 75 35 دلما 23 16 80 35 طنب الكبرى 24 17 85 40 طنب الصغرى 24 17 85 40 أبو موسى 24 17 85 40

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم، الخميس، فى مملكة البحرين سيكون معتدلا نهاراً وباردا نسبياً هذه الليلة.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 الى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 25%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 24 °ﻡ

نهارًا

دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة .

ليلًا

مائل للبروده إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة .