شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتصرت أزمة أوكرانيا للمملكة في سوق النفط؟.. بلومبيرج توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
نشرت وكالة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية، مقالا كشفت فيه كيف حققت أزمة أوكرانيا انتصارا للمملكة، ليس فحسب في أسواق الطاقة إنما في السياسة العالمية.
وطبقا لصحيفة “الوطن”؛ قالت الوكالة إن الانتعاش في أسواق النفط، توقف بسبب الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي يؤكد أهمية تحالف «أوبك بلس»، فضلا عن تحقيق مكاسب سياسية على المستوى الدولي، خصوصا مع من يحاولون خلق صراعات بين الرياض وواشنطن.
الجدير بالذكر أن المملكة تسيطر على 55 % من الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط الخام، التي يمكن استغلالها.
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