شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وخطوات تسجيل ملكية الأراضي والعقارات عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، المستفيد من تسجيل طلب الإفراغ العقاري الإلكتروني لنقل ملكية العقار بصفته أصيلًا عن نفسه، أو وكيلًا عن فرد، أو ممثلًا عن جهة.

كما تتيح الخدمة للبائع إنشاء الطلب وإلغاءه، كما تتيح للمشتري قبول الطلب أو رفضه.

متطلبات الخدمة :

– التحقق من الرقم المرجعي لضريبة التصرفات العقارية المزود من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

– يتعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية.

– تلغى العملية تلقائيا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المُشتري في غضون ثلاثة أيام.

– الحد الأعلى للعملية العقارية هو 20 مليون ريال سعودي.

– الحد الأدنى للعملية العقارية هو ألف ريال سعودي.

– تُستخدم خدمة النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى الخدمة.

– عند إنشاء طلب انتقال ملكية يتم تعليق الصك حتى إتمام العملية أو إلغائها.

– لا يمكن للبائع الغاء الطلب عند قبول المشتري للطلب.

– يجب أن يكون لدى جميع الأطراف حساب مفعل في نظام (أبشر).

– يجب ألا يقل عمر أطراف العملية عن 18 عاماً.

– في حال عدم الالتزام بالشروط والأحكام، يتحمل مستخدم الخدمة ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية، والتي قد تشمل بطلان التصرف العقاري.

وللمزيد من الشروط والأحكام يمكن زيارة الرابط التالي :هنا

خطوات التقديم :

1- سجل الدخول إلى خدمة النفاذ الوطني الموحد.

2- لإنشاء طلب، ادخل إلى “طلب جديد”.

3- اختر أحد الصكوك العقارية من القائمة، علمًا بأنه يتم عرض الصكوك العقارية المتوافقة مع الشروط وأحكام الخدمة فقط.

4- استعرض الصك العقاري.

5- استعرض معلومات البائع.

6- أدخل رقم الحساب البنكي (الايبان) الخاص بالبائع، وبيانات الصفقة، وبيانات المشتري.

7- يتم التحقق من الرقم المرجعي (رقم الطلب) الخاص بضريبة التصرفات العقارية.

8- استعرض وراجع بيانات الطلب.

9- يتم اعتماد الطلب.

وللمزيد من الخطوات يمكن زيارة الرابط التالي :هنا

رابط الخدمة :هنا